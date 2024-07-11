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Dünya Fransa'nın baskılarına rağmen Yeni Kaledonya eylemleri devam ediyor
Dünya

Fransa'nın baskılarına rağmen Yeni Kaledonya eylemleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-11 15:30:00 -
Fransa'nın baskılarına rağmen Yeni Kaledonya eylemleri devam ediyor

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da Fransız güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlılarına baskısı sürerken, bir kişinin jandarma tarafından vurularak öldürülmesiyle Ada'daki olaylarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da Fransız güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlılarına baskısı sürerken, bir kişinin jandarma tarafından vurularak öldürülmesiyle Ada'daki olaylarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Fransız basınının Noumea Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, Yeni Kaledonya'nın güneyindeki Le-Mont-Dore bölgesinde bir kişi, jandarma kurşunuyla hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, jandarma, kendisine ateş açan bağımsızlık yanlısını vurarak öldürdü.

Böylece Fransız hükümetinin yerel halk Kanakları Ada'daki seçimlerde etkisizleştirecek anayasa değişikliğine karşı mayısta başlayan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ile jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız parlamentosunun iki kanadının toplandığı kongrede kabul edilmesi gerekiyor.

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