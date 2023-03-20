Fransa'nın başkenti Paris'te çöp yığınları 10 bin tonu aştı!

Temizlik işçilerinin 13 gündür devam eden grevi nedeniyle, Paris’te çöp yığınları hafta sonu 10 bin tonu aştı. İngiltere Kralı III. Charles'ın Paris ziyareti yaklaşırken, hükümetin uyarılarını yanıtsız bırakan Paris Belediyesi ise grevcilere destek veriyor.

Zengin, yoksul, tüm mahallerde biriken çöp yığınları, artık sokakları yaşanılmaz hale getirmeye başladı.

Bir taraftan farelerin çoğalması, diğer taraftan etrafı saran keskin çöp kokusu, özellikle cadde üzerindeki lokanta ve dükkan sahiplerini vuruyor.

Madeleine Kilisesi'nin önünden, gösterilerin yapıldığı Concorde Meydanı'na ve Louvre Müzesi'ne uzanan Rue Royal'de yan yana dizili Chanel, Dior, Hermes, Bernardaud, Sonia Rykel gibi lüks mağazaların önündeki çöp yığınları, vitrinlerle büyük bir tezat oluşturuyor.

Hükümet ve Paris Belediyesi’nin kavgası

Büyüyen çöp krizinde hükümet topu Paris Belediyesi'ne, belediye ise "emeklilik reformunda ısrar eden" hükümete atıyor. Greve destek veren Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, grevcilere "işbaşı talimatı vermeyi" reddediyor.

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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise buna karşılık, "kamu sağlığı ve güvenliğini tehlikeye attığı" için Paris Belediyesi'nin temizlik hizmetleri servisine el koyma talimatı verdi.

Grevler özellikle toplama kamyonlarının çıktığı depolarda yaşanıyor. Ancak hükümet, gergin sosyal ve siyasi ortamda polisin işçilerle çatıştığı görüntülerden kaçınıyor; kamyonların çıkışını bloke eden işçilerin direnişine şimdilik sert müdahale etmiyor.

"Merci Hidalgo"

Greve destek veren Anne Hidalgo, özellikle vitrinlerinin önünde çöp yığınlarının biriktiği esnafın büyük tepkisini çekiyor.

Belediye Başkanı’na öfkeli dükkan sahipleri, çöp torbalarının üzerine "Merci Hidalgo" çıkartmaları yapıştırarak protestoya başladı.

Hükümet, çöp toplama merkezlerinin açılması için valiliğe talimat verirken, Paris ve banliyölerinin çöplerinin toplandığı "çöp yakma merkezindeki" blokaj da sürüyor.

Kral III. Charles çöpler içinde mi gezecek?

Hükümeti kaygılandıran bir başka konu da İngiltere Kralı III. Charles'ın 26-29 Mart tarihinde Paris'e yapacağı resmi gezi.

Paris’in ardından Bordeaux kentine kısa bir ziyaret yapıp Almanya'ya geçecek olan Kral Charles, "Fransız-İngiliz ilişkilerini taçlandırmak" amacıyla ilk dış gezisi için Fransa’yı seçti.

Ancak Fransız hükümeti emeklilik yasasında geri adım atmazsa, Kral III. Charles'ın ziyaretinin çöp yığınları arasında geçmesi olasılığı güçlü görünüyor.

Salı gününe kadar greve devam

Temizlik işçileri, grevlere ve parlamentoda çoğunluğu olmamasına rağmen hükümetin emeklilik reformunu, oylamadan baskıyla geçirmesi üzerine, grevi Salı akşamına kadar uzattı.

Meclis'te hükümet aleyhinde verilen gensoru önergelerinin oylanmasının ardından, grev kararı Salı günü yeniden gözden geçirecek.

Parisliler bir süre daha, fareler ve salgın riskiyle birlikte dağılan kötü kokular içinde günlük yaşamlarını sürdürecek.

Kaynak: Amerika'nın Sesi