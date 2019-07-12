Fransa'nın açıklamasına kimse inanmadı! İyice köşeye sıkıştılar

Libya’nın stratejik Giryan kentinde Hafter terör örgütünden ele geçirilen ABD yapımı Javelin anti-tank füze sistemlerinin Fransa’ya ait olduğunun ortaya çıkması, Paris’in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin soru işaretlerini çoğalttı. Fransa’da Emmanuel Macron yönetiminin iktidara gelmesi ile Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde müdahale ve yeni sömürge politikası yürürlüğe girdi. Paris yönetiminin Libya ve Mali üzerinden yürüttüğü operasyonlar ile bölgedeki etkisini artırmaya çalıştığı ve bu çerçevede darbeci General Halife Hafter terör örgütüne de siyasi, askeri ve lojistik desteğini artırdığı belirtiliyor. Hafter terör örgütünün uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yönetim merkezi ve ülkenin başkenti Trablus’a karşı başlattığı saldırıya ilk destek veren ülkelerden biri de Fransa olmuştu. Hatta Fransa’nın Libya’daki varlığı güney komşusu İtalya ile karşı karşıya gelmesine de sebep olmuştu.

Komik savunma

Her ne kadar Fransız yönetimi Libya’da taraf tutmadığını iddia etse de, UMH güçlerinin stratejik Giryan kentinden Hafter örgütünden ele geçirdiği javelin anti-tank füze sistemleri mızrağın artık çuvala sığmadığını gösterdi. Javelinlerin, Fransız ordusuna ait olduğunun Paris tarafından kabullenilmesi, Libya’da BAE, Fransa ve Hafter arasındaki ilişkiyi su yüzüne çıkardı. Fransa Savunma Bakanlığınca, ABD’den satın alındığı belirtilen füzelerin, terörle mücadelede kullanılmasının hedeflendiği, bu füzelerin Libya’da herhangi birine verilmediği ve imha edilmek üzere geçici olarak tutulduğuna dair komik bir savunma yapılmıştı.

Macron sarayında ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, geçen Mayıs ayında, darbeci general Halife Hafter’i Elysee Sarayı’nda ağırlamıştı. Görüşmenin Hafter terör örgütünün Trablus’a başlattığı saldırı sonra gerçekleşmesi, Fransa’nın Hafter’e meşruiyet sağlama çabası olarak değerlendirilmişti. Elysee Sarayı, Macron’un Hafter ile yaptığı görüşmeyi “Libya’daki aktörlerin arasındaki diyaloğu kolaylaştırma hedeflendi” kılıfıyla servis etmişti.

Tunus sınırında enselendiler

Hafter’in Trablus’u hedef alan saldırısının başlamasından yalnızca 10 gün sonra Libya-Tunus sınırında ellerinde silah ve mühimmatla 13 diplomatik pasaportlu Fransız’ın yakalanması, Paris’in ülkeyi istikrarsızlaştırma çabalarını göz önüne sermişti. Tunus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yakalanan Fransız vatandaşı 13 kişinin diplomatik koruma çatısı altında 6 araba ile Tunus’a girmeye çalıştıkları belirtilmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Fransızlar tarafından nakledilen silahların, Fransa’nın Libya Büyükelçisi’ni korumakla görevli birliklere ait olduğu iddia edilmişti. Bakanlığın, diplomatik pasaport sahibi Fransızların neden kaçak yollardan, yanlarında silah ve mühimmatla Tunus’a girmeye çalıştığını ise açıklamaması dikkatlerden kaçmamıştı.

BM: Açıklama bekliyoruz

Bileşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Libya’da Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait füzelerin bulunmasının ardından, tüm ülkelerden, BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım komitesine, yaptırım ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama noktasında iş birliği çağrısında bulundu. Haq, “Tüm ülkelerden, BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım komitesine, yaptırım ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlama noktasında iş birliği yapmalarını bekliyoruz. Tüm hükümetler yaptırım komitesiyle iş birliği yapmalı” dedi.

İtalya’dan Fransa’ya sömürgecilik suçlaması

Fransa’nın Libya’daki kirli faaliyetleri güney komşusu İtalya ile de karşı karşıya gelmesine neden oldu. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Ocak ayında, Fransa’yı enerji alanındaki çıkarları yüzünden Libya’yı istikrarsızlığa sürüklemekle suçladı. Salvini, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Libya’nın istikrara kavuşmasında İtalya’nın tam tersine, petrol çıkarları yüzünden Fransa gibi bir menfaati yok“ ifadelerini kullanarak Fransa’nın Afrika’ya yardım etmek ve buradaki ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı vermek yerine, bu kıtanın refahını kendisine aktarmanın yolunu aradığı sözleriyle sömürgecilik yapmakla itham etmişti.

BAE roketi çakıldı

Uzay şirketi Arianespace, Fransız Guyanası'ndan önceki gece fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait askeri uyduyu taşıyan Vega roketinin, ateşlendikten iki dakika sonra kaybolduğunu açıkladı. Roketin Atlas Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor. Şirket yetkilileri şimdiye kadar 15 roket fırlattıklarını ve ilk kez başarısız olduklarını söyledi. Arianespace Başkan Yardımcısı, ikinci ateşleme sırasında "büyük bir anormallik" meydana geldiğini belirterek "Uydunun kaybından dolayı özür diliyoruz. İlk uçuş verilerini analiz ettikten sonra daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.