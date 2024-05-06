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Dünya Fransa'nın açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti! "Ukrayna meselesinin büyümesine yol açacak"
Dünya

Fransa'nın açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti! "Ukrayna meselesinin büyümesine yol açacak"

Yeniakit Publisher
2024-05-06 21:57:00 -
Fransa'nın açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti! "Ukrayna meselesinin büyümesine yol açacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ukrayna konusunda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğu yönünde açıklamalar yaptığı anımsatıldı.

Bu nedenle, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Büyükelçi'ye Paris'in, meselenin büyümesine yol açan yıkıcı ve kışkırtıcı yaklaşımına dair yaptığı değerlendirmelerini aktardı. Fransız yetkililerin, Batılı askeri birliklerini Ukrayna'ya gönderme ihtimaline ilişkin sorumsuz açıklamalarla Rusya için stratejik belirsizlik yaratma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılacak."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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