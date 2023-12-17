  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Fransa’dan Türklere 3.sınıf muamele Genç kız isyan etti
Sosyal Medya

Fransa’dan Türklere 3.sınıf muamele Genç kız isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-12-17 09:08:00 -

Fransa'ya giderken adeta ikinci sınıf insan muamelesi gören Türk vatandaşı sonunda patladı...

Fransa'ya giderken adeta ikinci sınıf insan muamelesi gören Türk vatandaşı sonunda patladı: "Elimde 5 yıllık vizenin 3 yılını kullanmışım... 'Neden Belçika'dan çıktınız' diyor, yahu size ne... Böyle 3. sınıf muamele olamaz"

 

Fransa'ya girerken birçok soru sorulmasından şikayet eden Türk vatandaşı genç kız, bu duruma tepki göstererek şu sözleri sarf etti:

"Avrupa girişlerindeki sorgudan bıktım artık. Elimde 5 yıllık vize var. 3 yılını kullanmışım. Bin kere Fransa'ya girmiş çıkmışım, Fransa'dan almışım. Bana diyor ki 'En son Fransa'ya ne zaman girdiniz', söylüyorum ne zaman girdiğimi. 'Neden Belçika'dan çıktınız' diyor. Yahu size ne? Siz Schengen bölgesi değil misiniz? İstediğim yerden çıkarım.

Ondan sonra sanırım 6 ay içerisinde 90 gün kalıp kalmadığıma bakıyor. Kalmadığım da belli. Onu da gördü, ondan sonra 'Niye Belçika'dan çıkıyorsun' diyor. Gezmek için çıkıyorum ya. Gerçekten bıktım. Böyle bir şey olamaz. Böyle muamele, bu üçüncü sınıf muamele olamaz yani."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Fransa'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Fransa'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Fransa'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör
Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör

Gündem

Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör

Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler
Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler

Gündem

Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler

Fransa'da tehlikeli provokasyon! Müslümanların mescidini hedef aldılar
Fransa'da tehlikeli provokasyon! Müslümanların mescidini hedef aldılar

Dünya

Fransa'da tehlikeli provokasyon! Müslümanların mescidini hedef aldılar

Afrika uyanıyor! Fransa şokta
Afrika uyanıyor! Fransa şokta

Gündem

Afrika uyanıyor! Fransa şokta

Fransa'dan flaş karar! Olay çıkış: İlk özel Müslüman Lisesi'ne resmen devlet desteği kesildi! Mecburen Kanada ülkesi tercih oluyor
Fransa'dan flaş karar! Olay çıkış: İlk özel Müslüman Lisesi'ne resmen devlet desteği kesildi! Mecburen Kanada ülkesi tercih oluyor

Dünya

Fransa'dan flaş karar! Olay çıkış: İlk özel Müslüman Lisesi'ne resmen devlet desteği kesildi! Mecburen Kanada ülkesi tercih oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Yanlış yapmışsın pkk'li yada fetocuyum desen havada kaparlardi.

İdo

Adamın memleketine gidiyorsan katlanacaksın seni zordanmı gelip götürüyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23