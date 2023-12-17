Fransa’dan Türklere 3.sınıf muamele Genç kız isyan etti

Fransa'ya giderken adeta ikinci sınıf insan muamelesi gören Türk vatandaşı sonunda patladı: "Elimde 5 yıllık vizenin 3 yılını kullanmışım... 'Neden Belçika'dan çıktınız' diyor, yahu size ne... Böyle 3. sınıf muamele olamaz"

Fransa'ya girerken birçok soru sorulmasından şikayet eden Türk vatandaşı genç kız, bu duruma tepki göstererek şu sözleri sarf etti:

"Avrupa girişlerindeki sorgudan bıktım artık. Elimde 5 yıllık vize var. 3 yılını kullanmışım. Bin kere Fransa'ya girmiş çıkmışım, Fransa'dan almışım. Bana diyor ki 'En son Fransa'ya ne zaman girdiniz', söylüyorum ne zaman girdiğimi. 'Neden Belçika'dan çıktınız' diyor. Yahu size ne? Siz Schengen bölgesi değil misiniz? İstediğim yerden çıkarım.

Ondan sonra sanırım 6 ay içerisinde 90 gün kalıp kalmadığıma bakıyor. Kalmadığım da belli. Onu da gördü, ondan sonra 'Niye Belçika'dan çıkıyorsun' diyor. Gezmek için çıkıyorum ya. Gerçekten bıktım. Böyle bir şey olamaz. Böyle muamele, bu üçüncü sınıf muamele olamaz yani."

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