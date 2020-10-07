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Dünya Fransa'dan Türkiye'ye Karabağ iftirası
Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye Karabağ iftirası

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a zor günler yaşatırken, Ermenistan'ı kurtarmak isteyen Fransa'dan skandal bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunduğu iftirasını attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:18:00 -
Fransa'dan Türkiye'ye Karabağ iftirası

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransa Ulusal Meclisi dışişleri komisyonunun oturumunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın haklı operasyonlarını dünya kamuoyunda etkisizleştirmek ve Ermenistan'ı kurtarmak için yaptığı konuşmada, "Dağlık Karabağ’daki çatışmadan gelen haber, Türkiye'nin askeri müdahalesi olduğu yönünde. Bu, çatışmanın uluslararasılaştırma tehdidini barındırıyor. Ülkemiz bundan her türlü kaçınmaya çalışıyor." diyerek Türkiye'ye iftira attılar.

Ermenistan'ı kurtarmak için çalışıyorlar

Ermeni sever Le Drian, büyük zaiyatlar veren Ermenistan için çağrıda bulunarak, "Fransa, her iki tarafın en kısa zamanda hiçbir ön koşul olmaksızın tüm askeri eylemlere son vermesi ve görüşmelere başlaması gerektiğini savunuyor." dedi. Fransa, müzakereye dönülmesini ve böylece Ermenistan'ı kurtarmayı amaçlıyor.

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