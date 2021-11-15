Fransa'dan Türkiye sınırında terör örgütlerine yardım! İşte Lafarge'ın inşa ettiği terör tünelleri

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından imha edilen yüzlerce kilometre uzunluğundaki tüneller, terör örgütünün Lafarge'dan aldığı yardımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

TRT Haber'den Damla Bürçeler'in haberine göre, Suriye'de Türkiye sınırı ile M4 otoyolu arasındaki alanda faaliyet gösteren bir çimento devi; Lafarge, 2011'de başlayan iç savaşla birlikte Suriye'deki faaliyetlerini durdurmadı.

Barış Pınarı Harekatı'na kadar YPG ile doğrudan tahkimat amaçlı iş birliği yapan şirket, terör örgütünün askeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışan bir sivil ortağa dönüştü.

Fabrika belgeselinde yayınlanan belgeler, terör örgütü PKK/YPG'nın kazdığı terör tünellerinin üzerindeki Lafarge damgasını netleştirdi.

Tel Abyad'daki yaklaşık 150 kilometrelik Tünel hattı, şehir merkezinden askeri üslere, oradan da Ayn-El Arus'a kadar uzanıyor.

Bu tünel gibi daha onlarcasının temelini Fransız şirketi attı.

"Fransızlara bölgede etki alanı açacak her terör örgütü destekleniyor"

Terör örgütüne ait sözde karargahların inşasında da yine Lafarge'ın büyük katkısı oldu.

Fransa'nın kendi çıkarları için bu şirket aracılığıyla terör örgütlerine yardım ettiğini belirten Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Salih Hacı Abdullah, "İsim fark etmiyor. İster DEAŞ ister YPG… Fransızlara bölgede etki alanı açacak her terör örgütü destekleniyor." dedi.

Teröristle girilen kirli pazarlığın ortasında kalan siviller yıllarca bu terör tünellerinin yanı başında yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği harekatların ardından terör tünelleri tek tek temizlendi. Çimento devinin fabrikası ise halen farklı bölgelerde teröre hizmet ediyor.