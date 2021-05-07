Fransa'dan Türkiye kararı! Listeye eklediler

Fransa, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'den gelenlere karantina uygulanmasını zorunlu hale getirdi.

Fransa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye de dahil yedi ülkeyi zorunlu karantina listesine ekledi. Listeye alınan ülkeler arasında ayrıca Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da var.

Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken uygulama, 8 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren başlayacak.

Geçen ay varyant endişeleri nedeniyle Brezilya'dan uçuşlar durdurulmuş, hemen ardından ise vaka oranlarında ve ölümlerde endişe verici bir artış gören Hindistan da listeye dahil edilmişti.

Fransa'nın zorunlu karantina listesinde uzun süredir bulunan ülkeler ise Arjantin, Şili ve Güney Afrika.