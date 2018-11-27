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Fransa'dan 'Türkiye' açıklaması: Kötü sonuçları engelledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib mutabakatı hakkında konuşarak "Suriye konusunda İstanbul'da Türklerle varılan anlaşma İdlib'de daha kötü sonuçları engelledi." ifadesinde bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 19:40
Fransa'dan 'Türkiye' açıklaması: Kötü sonuçları engelledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Suriye konusunda İstanbul'da Türklerle varılan anlaşma İdlib'de daha kötü sonuçları engelledi." dedi.

Le Drian, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığında görüştü. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Rusya ile diyalog içinde olmak istiyoruz"

Rusya ile Fransa arasında yakın iş birliği olduğunu belirten Le Drian, bazı konularda farklı görüşlere sahip olsalar da diyalog içerisinde olmak istediklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olduğu için Rusya olmadan bazı konuların görüşülemeyeceği ifade eden Le Drian, Lavrov ile görüşmesinde Azak Denizi'ndeki gelişmeleri ele aldığını kaydederek, "Bölgenin güçlü bir şekilde silahlanması tansiyonu artırır ve pazar günkü gibi yeni sorunlara yol açar." ifadelerini kullandı.

''Suriye'de siyasi bir sürece geçmek istiyoruz''

Fransa'nın taraflara sükunet çağrısı yaptığını belirten Le Drian, Rusya'dan bu konuda çaba beklediklerini söyledi.

Le Drian, "Suriye konusunda İstanbul'da Türklerle varılan anlaşma İdlib'de daha kötü sonuçları engelledi. Şimdi ateşkes anlaşmasını güçlendirmek ve (Suriye'de) siyasi bir sürece geçmek istiyoruz." diye konuştu.

"Avrupa'da istikrar istiyoruz"

Lavrov'a Fransa'nın bu konuda destek vermeye hazır olduğunu belirten Le Drian, görüşmede Avrupa'da istikrar ve kimyasal silah mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini ifade etti.

Le Drian, Minsk anlaşmasının öngörülen sürede tamamlanmasını istediklerini sözlerini ekledi. 

Lavrov ise Fransa'nın Rusya'nın önemli bir müttefiki olduğunu belirtti.

Lavrov: Kimsenin arabuluculuğuna ihtiyacımız yok

Azak Denizi'nde Kerç Boğazı'ndaki son gelişmeleri Fransız mevkidaşına aktardığını ifade eden Lavrov, bu sorunun bilinçli olarak ortaya çıkarıldığını söyledi.

Lavrov, bu konuda kimsenin arabuluculuğuna ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım'da yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:40
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