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Gündem Fransa'dan Türkiye açıklaması
Gündem

Fransa'dan Türkiye açıklaması

Fransa, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin bir açıklamad abulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 02:21:00 -
Fransa'dan Türkiye açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulundaki oylamayla Paris Anlaşması'nın onaylanmasının İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde pozitif bir sinyal olduğunu belirtti.

Fransa'nın Paris Anlaşması'nın onaylanmasından memnun olduğunu vurgulayan Mühll, Türkiye'nin anlaşmanın uygulanması için gerekli ulusal katkı beyanlarını (Nationally Determined Contribution/NDC) hızlıca sunmasını umduğunu ifade etti.

Mühll, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu önemli konularda ortak eylemlerini güçlendirmek için iklim ve çevre hususunda Türkiye ile diyaloğu sürdürdüğünün altını çizdi.

Sözcü Mühll, bu küresel mücadelede tüm ülkelerin harekete geçmesine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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