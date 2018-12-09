0553 313 94 23

Fransa'dan Trump'a çok sert uyarı!

Fransa'da yaşanan sarı yelekliler eylemleri nedeniyle açıklamalar yapan Donald Trump'a, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan çok sert uyarı geldi.

09 Aralık 2018 Pazar 19:16
Fransa'dan Trump'a çok sert uyarı!

Fransa’da yaşanan şiddetli eylemler sebebiyle İklim Anlaşması’nın başarısız olacağını ima eden ABD Başkanı Donald Trump’a Fransa’dan uyarı geldi. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump’ı Fransa’nın iç işlerine karışmamaya davet etti.

Fransa’da yaşanan Sarı Yelekliler’in şiddetli eylemleri sebebiyle, İklim Anlaşması’nın başarısız olacağını ima eden ABD Başkanı Donald Trump, Fransa halkı için imalı tweetler atmıştı.

"Biz ABD’nin tartışmalarında taraf tutmuyoruz"

Fransa’dan Trump’a cevap gecikmedi. Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, Trump’ı Fransa iç işlerine karışmamaya davet ederek, “Ben ve Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’a şunu diyoruz: Biz ABD’nin tartışmalarında taraf tutmuyoruz, bırakın biz de kendi ulusal hayatımızı yaşayalım” ifadesini kullandı.

‘Trump’ı istiyoruz’

ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Fransa’da yaşanan Sarı Yelekliler eylemi hakkında “Paris Anlaşması Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa’yı sarmış durumda. Halk çevreyi korumak amacı ile üçüncü dünya ülkeleri için büyük miktarda para ödemek istemiyor. ‘Trump’ı istiyoruz’ diye sloganlar atılıyor. Fransa’yı seviyorum” diye tweet atmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:16
  1. ABD
  2. Trump
  3. Fransa

YORUM YAZ

  • YunusYunus27 dk önce
    Uyan dünya rumuzu ile yazan kişi iftira atıyorsun. Atatürk Sabatay yahudisi değildir. Ataürk Karamanoğlu kökenli Türk oğlu Türktür.
  • uyan dünya uyan dünya 49 dk önce
    zaten baş çıban bunlar ab vede fransa vede orta doğudaki olayların failleri baş çıban ısrael vede yahudi yönetimindeki abd dir uyanın artık. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Evinizde tadilat yaptıracaksanız...
  1. Evinizde tadilat yaptıracaksanız...
  2. GÜNCELLEME - Yolcu otobüsünde 5 kilo..
  3. Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden..
  4. Bahçe özlemiyle yanıp tutuşuyoruz
  5. Küçük safra taşı daha tehlikeli
  6. Taksim'den İstanbul Havalimanına nasıl..
  7. Belçika Kralı bakanların istifalarını..
  8. Macron 'sarı yeleklilere' zeytin dalı..
  9. Taksi şoförü, aracında unutulan 40 bin..
  10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  11. Yanlış beslenme çocukların sağlığını..
  12. Akhisar-Fenerbahçe maçında kan aktı
  13. Çocuğunuz stresliyse dikkat!
  14. Yenibosna'dan İstanbul yeni..
  15. Türk ve yabancı öğrenciler aynı koroda..
  16. Voleybol: Toplu sonuç
  17. Yer yatağı kıymete bindi
  18. Egemen Bağış'tan 'Gezi' açıklaması:..
  19. Voleybol: Efeler Ligi
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe