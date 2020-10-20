Fransa'dan tepki çeken karar! Macron duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede Filistin yanlısı Şeyh Yassine Kollektifini kapatılacağını bildirdi.

Macron, Bobigny Valiliğini ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

Macron, açıklamasında, yarın düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin için çalışmalar yapan kollektifin kapatılması kararı alınacağını söyledi.

Bu kollektifin, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu olaya dahil olduğunu öne süren Macron, "Son günlerde radikal İslamcı projesi yürüten veya Cumhuriyeti yıkan ideolojiye sahip sivil toplum kuruluşu, dernek veya kişilere karşı somut onlarca eylem gerçekleştirildi." iddialarında bulundu.

Macron, bu mücadelenin artırılacağını ve gelecek haftalarda başka dernek ve kuruluşların da kapatılacağını söyledi.

Emmanuel Macron, "Dini İslam olan vatandaşlarımızı ülkemizde radikal İslam'dan korumamız gerekiyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Bahse konu kollektifin kurucusu Abdelhakim Sefrioui, bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Sefrioui, bir videoda yaptığı konuşmada öğretmenin derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki vermişti ve öldürülmeden önce öğretmenin görevden alınmasını istemişti.

Fransız yetkililerin iddiasına göre, Sefrioui radikalleştiği gerekçesiyle takip edilen kişilerin arasında yer alıyor.

Camiyi de kapatıyorlar!

Ülkede öğretmenin öldürülmüş bulunmasından sonra özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de dün Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını belirtmişti.

Fransa'da Müslümanlar'a ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirten Darmanin, ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini söylemişti.