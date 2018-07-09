Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1 hafta...

Fransa'da sosyal içerikler yayınlayan ünlü web sitesinin yazarı Pharell Arot, et tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe'ye ilginç bir teklifte bulundu. Arot, Nusret'e Fransa'nın bir köyünde 1 hafta vejetaryen hayatı geçirmeyi teklif etti.

''SALT BEA'YE TEKLİFİMİZ VAR''

Fransa'da ünlü bir sosyal içerik platformu yazarı Pharell Arot, Nusret Gökçe'ye ilginç bir teklifte bulundu. Fransız sitesinde Nusret'e teklifini yayınlayan yazar, önce Gökçe'nin kim olduğuna değindi, ardından kendisine teklifini sundu. "Etlere tokat atıp bıçak darbeleri ile hırpalamayı bırakma zamanı. Salt Bea'ye teklifimiz var" diyen Arot, Nusret Gökçe'ye teklifte bulundu.

''KOYUN PEYNİRİ YAPMAYI ÖĞRENİRİZ''

Fransa'nın kırsalında bulunan ve doğal yaşamı ile bilinen Lozere bölgesinde 1 haftalık vejetaryen tatili teklif etti. "Gerekirse kendisine havuzlu bir ev de buluruz" diyen Arot, "Doğanın verdiklerini toplamaya gideriz, onlara şiddet uygulamayız, yan köyle kombu çayı mayasını değiş tokuş yaparız ve koyun peyniri yapmayı öğreniriz" ifadelerini kullandı. Arot, Nusret'in sosyal medya hesabına teklifi ulaştırdığını aktarırken, şimdilik Nusret'ten bir cevap alamadığı öğrenildi.