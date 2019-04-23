Fransa'dan komik 'sarı yelekliler' açıklaması: Şiddet uygulamıyoruz

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri önümüzdeki cumartesi günü 24. haftasına girecek.

11 kişi hayatını kaybetti

Sarı Yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

"Polis orantılı cevap veriyor"

Hayatını kaybedenler, yaralananlar, gözaltına alınan ve uygulanan polis şiddeti ortadayken Fransa İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Laurent Nuñez, şiddeti az gördüğünü belirten şu ifadeleri kullandı: "Polis şiddeti mi? Hangi şiddetmiş o? Polis aşırı güç filan kullanmıyor. Polis yalnızca saldırılara karşı orantılı yanıt veriyor. Barışçı göstericilere polis müdahalesi asla olmadı. Aksine iddialar gülünç. Hedefimiz anarşistler"