Fransa'dan Ivanka Trump açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın G20'de dünya liderlerinin sohbetine zorla katılmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada alay konusu olurken, videoyu yayımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'i başdanışmanı yapıp, kızı Ivanka Trump'ı danışmanı sıfatıyla uluslararası zirvelere götürmesine yönelik eleştiriler yeniden tırmandı.

Japonya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'ne 'Beyaz Saray danışmanı' sıfatıyla katılan Ivanka Trump'ın dünya liderlerinin bir sohbetine zorla katılmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada alay konusu olurken, videoyu yayımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi zorda kaldı.

'Utandırmak istemezdik'

Videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Theresa May birbirleriyle konuşurken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile IMF Başkanı Christine Lagarde onları dikkatle dinliyor, Ivanka Trump ise sürekli lafa girmeye çalışırken Lagarde bundan rahatsız olmuş gözüküyor. Sosyal medya kullanıcıları Ivanka'nın kızına 'yetişkinlerin dikkatini çekmeye çalışan bir çocuk' gibi çeşitli alaylı yakıştırmalar yaparken, Macron'un ofisi Politico'nun Avrupa edisyonuna "ABD Başkanı'nın kızını utandırmak istemezdik" mealinde açıklamalarda bulundu.

'Biz sorumlu değiliz'

Fransa Cumhurbaşkanı'nın ofisinden bir yetkili "Biz böyle bir tepki beklemiyorduk ve bir kez daha altını çiziyoruz, klibin kullanılış şeklinden biz sorumlu değiliz" dedi.

Paylaştıkları videonun ABD'de Ivanka'nın diplomatik rolüyle ilgili tartışmanın ortasına düştüğünü kabul eden Fransız yetkili, "Elbette bu bizim ötemizde bir konu, biz bunu körüklemek istememiştik" mazeretini gösterdi.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayının uluslararası toplantıların yan etkinliklerinden sık sık video yayımladığını hatırlatan yetkili, şunları söyledi:

"Bu video, Ivanka'nın önemli konuşmacılardan biri olduğu cinsiyet eşitliğiyle ilgili oturum öncesi liderler arası sohbet sırasında çekildi. Başka liderlerle yüzlercesinin olduğu bir görüş alış veriş anından ibaret."

'Gerçekte bir kariyer niteliği değildir'

Video Başkan Trump'ın aile üyelerini hiçbir siyasi geçmişleri ve devlet tecrübeleri olmamasına karşın kritik dünya işlerine karıştırmasının yeni timsali olarak görülürken, Ivanka Trump'a en sert eleştirilerden biri kasım ayında şaşırtıcı bir başarıyla Temsilciler Meclisine seçildiğinden beri ABD siyasetinin yeni yıldızı haline gelen 29 yaşındaki kadın Hispanik vekil Alexandria Ocasio-Cortez'den (AOC) geldi.

"Birinin kızı olmak gerçekte bir kariyer niteliği değildir" çıkışını yapan AOC, bu durumun ABD'nin diplomatik nüfuzuna zarar verdiğini söyleyerek ekledi:

"ABD'nin Başkanımızın G20'de çalışmasına ihtiyacı var. Yanında nitellikli bir diplomat götürmüş olsaydı zararı dokunmazdı."

Bu arada Ivanka'ya dalga geçme furyasını yeni bir aşamaya taşıyan sosyal medya kullanıcıları, bazı tarihi fotoğrafların içine ABD Başkanı'nın kızını monte edip #unwantedivanka (#istenmeyenivanka) etiketiyle paylaşmaya başladı.