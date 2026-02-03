Fransa’dan İsrail’e 'soykırım' şoku: İki vatandaş hakkında tutuklama emri çıkarıldı!

Fransız yargısı, uluslararası hukukta taşları yerinden oynatacak tarihi bir karara imza attı. Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa’nın İnsanlığa Karşı Suçlarla ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkezi (OCLCH) tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Gazze'deki insani yardımları sabote eden iki isim hedef alındı.

İLK KEZ "SOYKIRIMA ORTAKLIK" SAYILDI

Tutuklama emri çıkarılan isimlerin, "Israel is Forever" kuruluşu başkanı avukat Nili Kupfer-Naouri ve "Tsav 9" kolektifi sözcüsü Rachel T. olduğu açıklandı. Fransız yargıçlar, Gazze’ye giden yardım tırlarını engelleme faaliyetlerini doğrudan "soykırıma ortaklık" suçu niteliğinde kabul etti. Bu durum, hukuk dünyasında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma süreci, Kasım 2024’te Barış için Fransız Yahudi Birliği ve Filistinli bir vatandaşın şikayetiyle başlamıştı. Hukukçular, bu kararın sadece yardım engelleyenleri değil, Fransa’ya dönmek isteyen ve Gazze'deki operasyonlara katılan İsrail-Fransa çifte vatandaşı askerleri de kapsayabilecek bir emsal teşkil ettiğini belirtiyor.

Yardım tırlarının geçişini fiziksel olarak durduran ve medyada soykırıma yönelik söylemleriyle bilinen iki kadın hakkındaki karara, çok sayıda insan hakları kuruluşu da destek verdi. Paris'in bu hamlesi, çifte vatandaşlığa sahip İsrailliler için Avrupa kapılarının hukuken kapanabileceği sinyalini verdi.