  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz ABD basını dünyaya duyurdu: ABD - İran görüşmesi cuma günü İstanbul'da Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl önceki Jeffery EPSTEIN öngörüsü! Majesteleri'nin kan tazeleme ayini İstanbul’da büyük panik! Metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı Diyarbakırlılardan Devlet Bahçeli'ye teşekkür Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi Erdoğan Epstein ile görüştü yalanı! Fetö, İsrail ve CHP trollerinden organize iftira. Bir milyon etkileşimli yalan! Apar topar sildi
Dünya Fransa’dan İsrail’e 'soykırım' şoku: İki vatandaş hakkında tutuklama emri çıkarıldı!
Dünya

Fransa’dan İsrail’e 'soykırım' şoku: İki vatandaş hakkında tutuklama emri çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransa’dan İsrail’e 'soykırım' şoku: İki vatandaş hakkında tutuklama emri çıkarıldı!

Fransa'da yargı, Gazze’ye insani yardımların girişini engelledikleri gerekçesiyle İsrail-Fransa çifte vatandaşı iki isim hakkında "soykırıma ortaklık" suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı. Bu karar, yardım engellemeyi soykırım suçu kapsamında değerlendiren ilk yargı hükmü oldu.

Fransız yargısı, uluslararası hukukta taşları yerinden oynatacak tarihi bir karara imza attı. Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa’nın İnsanlığa Karşı Suçlarla ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkezi (OCLCH) tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Gazze'deki insani yardımları sabote eden iki isim hedef alındı.

İLK KEZ "SOYKIRIMA ORTAKLIK" SAYILDI

Tutuklama emri çıkarılan isimlerin, "Israel is Forever" kuruluşu başkanı avukat Nili Kupfer-Naouri ve "Tsav 9" kolektifi sözcüsü Rachel T. olduğu açıklandı. Fransız yargıçlar, Gazze’ye giden yardım tırlarını engelleme faaliyetlerini doğrudan "soykırıma ortaklık" suçu niteliğinde kabul etti. Bu durum, hukuk dünyasında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma süreci, Kasım 2024’te Barış için Fransız Yahudi Birliği ve Filistinli bir vatandaşın şikayetiyle başlamıştı. Hukukçular, bu kararın sadece yardım engelleyenleri değil, Fransa’ya dönmek isteyen ve Gazze'deki operasyonlara katılan İsrail-Fransa çifte vatandaşı askerleri de kapsayabilecek bir emsal teşkil ettiğini belirtiyor.

Yardım tırlarının geçişini fiziksel olarak durduran ve medyada soykırıma yönelik söylemleriyle bilinen iki kadın hakkındaki karara, çok sayıda insan hakları kuruluşu da destek verdi. Paris'in bu hamlesi, çifte vatandaşlığa sahip İsrailliler için Avrupa kapılarının hukuken kapanabileceği sinyalini verdi.

 

 

Fransa’dan AB’ye ‘Rusya’ çağrısı
Fransa’dan AB’ye ‘Rusya’ çağrısı

Dünya

Fransa’dan AB’ye ‘Rusya’ çağrısı

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri
ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri

Dünya

ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri

İsrail uçaklarından atılanlar endişelendirdi
İsrail uçaklarından atılanlar endişelendirdi

Dünya

İsrail uçaklarından atılanlar endişelendirdi

Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi
Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi

Gündem

Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi

Fransa’da İki Gensoru Önergesi de Reddedildi: Hükümet Düşmedi
Fransa’da İki Gensoru Önergesi de Reddedildi: Hükümet Düşmedi

Dünya

Fransa’da İki Gensoru Önergesi de Reddedildi: Hükümet Düşmedi

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar!
İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar!

Dünya

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23