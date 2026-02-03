O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi

  • İSTANBUL
Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı kırsalda hayatı durma noktasına getirdi. İlçede 13 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van’ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Yağış nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 13 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 20 santimetreyi geçtiği ilçede, karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

İlçede kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları da 2 metreyi geçti.

