İran'dan dünyaya nükleer mesaj: "Uranyum oranını düşürmeye hazırız ama bedeli ödenmeli!"

İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, ülkesinin nükleer programı ve ABD ile gerilen ilişkiler hakkında El-Meyadin televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Askeri üniformayla katıldığı yayında Şemhani, hem diplomasi kapısını açık bıraktı hem de olası bir saldırı karşısında sergileyecekleri sert tutumu net bir dille ifade etti.

"YÜZDE 60'TAN 20'YE DÜŞMEK MÜMKÜN"

Zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına gerek olmadığını savunan Şemhani, Batılı ülkelerin endişelerini giderebilecek bir formül sundu:

“Karmaşık aşamalara ihtiyaç yok. Eğer endişeleniyorlarsa yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20’ye düşürmek mümkün ancak bunun bedeli ödenmeli.”

Şemhani, uranyum stoklarının kesin miktarının ise enkaz altında kalan kısımlar nedeniyle henüz tam olarak bilinmediğini ve bu bölgelere girmenin tehlikeli olduğunu belirtti.

"ABD SALDIRIRSA HEDEFİMİZ İSRAİL OLUR"

Askeri kıyafet giymesinin "her türlü senaryoya hazırız" mesajı taşıdığını vurgulayan Şemhani, ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşı İsrail'i işaret etti:

"Biz hazırız. Eğer Amerika İran'a saldırırsa, biz de kesinlikle İsrail'e saldıracağız. Çünkü İran bu iki devleti ayrı varlık olarak görmüyor."

DİPLOMASİYE ŞARTLI ÖNCELİK

Savaş olasılığına rağmen önceliğin diplomasi olduğunu hatırlatan Şemhani, sadece ABD ile nükleer meseleler üzerine müzakere yürüttüklerini söyledi. Adil bir yaklaşım ve tehditlerden uzak bir zemin sağlandığı takdirde bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ifade eden danışman, makul önerilere açık olduklarını sözlerine ekledi.