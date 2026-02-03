  • İSTANBUL
Dünya Trump’tan İran’a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!"
Dünya

Trump'tan İran'a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan İran’a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı askeri sevkiyatın sürdüğünü belirterek açık çek verdi: "Şu an görüşüyoruz, anlaşma olmazsa sonuçları ağır olur."

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreninde dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Hem İran hem de Rusya-Ukrayna hattına dair kritik mesajlar veren Trump, diploması ile askeri tehdidi aynı terazide sundu.

İSRAİL VE İRAN DENKLEMİNDE "BÜYÜK GEMİLER"

İran’a doğru hareket eden "çok büyük" gemilerinin olduğunu vurgulayan Trump, askeri baskıyı elinde tutarak müzakere masasını işaret etti. Sürecin olumsuz gitmesi durumunda ne yapacağı sorusuna "Bunu söylemem aptalca olurdu" yanıtını veren Trump, "İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Anlaşırsak çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" diyerek Tahran’a ucu açık bir tehdit gönderdi.

UKRAYNA-RUSYA HATTINDA "SOĞUK" ATEŞKES

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu da değerlendiren Trump, ilk kez bu kadar net konuşarak, "Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz, yakında iyi haberler alabiliriz" dedi. Trump ayrıca, bölgedeki aşırı soğuklar nedeniyle Vladimir Putin’den "Ukrayna’yı bir hafta vurmama" ricasında bulunduğunu ve Putin’in bu talebi kabul ettiğini yineledi.

