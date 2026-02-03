  • İSTANBUL
Merakla bekleniyordu! Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Mübarek ramazan ayına sayılı günler kala merakla beklenen açıklama geldi.

19 Şubat'ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak.

