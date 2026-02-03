  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!

Meteoroloji, pek çok ilde yaşanabilecek kar, buzlanma, çığ ve sel riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istedi.

#1
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

#4
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!

ÇIĞ ALARMI Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor./ kaynak: haber7

