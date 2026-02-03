  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar da uyarmışt! Ünlü savaş uçağıyla ilgili şok rapor ortaya çıktı: Gizliyorlar, bu uçak güvenilmez Depremde ailesini kaybeden acılı baba: 'Onlar kurtuldu ben öldüm' Borsa İstanbul'da yeni rekor! Rusya'nın Türkiye itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! 'Bunu unutmayacağız' tehdidi geldi Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi! Konut yatırımcısının gözü bu haberde! Yen yılda fiyatlar dizginlenemiyor! İstanbul'da hangi ilçeden ev alınır? Satışlar arttı! Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026’ya hızlı başladı Pavlos Cimas'tan çok konuşulacak itiraf: Türkiye konusunda fırsatı kaçırdık Meteorolojiden kritik uyarı: Risk giderek büyüyor!
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim

İklim değişikliğine bağlı kuraklık sebebiyle suyu tamamen kesilen Gediz Nehri’nde, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından yeniden akış başladı.

#1
Foto - Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim

Gediz Nehri, son aylarda kuraklığın en net hissedildiği su kaynaklarından biri haline gelmişti. Kütahya’dan doğup İzmir’in Foça ilçesinden Ege Denizi’ne dökülen nehirde, özellikle Demirköprü Barajı’ndan sonraki kesimlerde su akışı tamamen durmuş, nehir yatağı yer yer çatlamıştı. Ancak Ege Bölgesi genelinde son bir haftadır etkili olan yağışlar, Gediz Havzası’nda tabloyu tersine çevirdi.

#2
Foto - Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim

İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerde ciddi su kayıpları yaşanırken, Gediz Nehri de bu süreçten en fazla etkilenen su kaynakları arasında yer aldı. Uşak ve Manisa’dan geçen 401 kilometrelik Gediz Nehri’nin, özellikle Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki kesimlerde su akışı tamamen durdu. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar uzanan hatta, yaklaşık 1 milyon 350 bin dekar tarım arazisini sulayan nehir yatağı yer yer çatladı, tarımsal üretim ciddi risk altına girdi. Ancak son 1 haftadır Ege Bölgesi genelinde etkili olan yağışlar, Gediz Havzası'nda da etkisini gösterdi. Yağışlarla birlikte nehir yatağında yeniden su akışı sağlanırken, Gediz'in birçok noktasında kurak günlerin izleri silinmeye başladı. Özellikle Demirköprü Barajı'ndan sonra kalan kesimlerde su seviyesinin yükselmesi, çiftçilere ve bölge halkına umut oldu.

#3
Foto - Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, ülkenin bazı illerinde yaşanan doğal afetlere değinerek, "Afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 1 haftadır ilimizde bol ve bereketli yağmurlar yağıyor. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından sevindirici bir gelişme. İnşallah bu yağışlar afetsiz bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tablo tersine döndü! Kuruma noktasına gelen Gediz’de şaşırtan değişim

Gediz Nehri'ndeki değişime de dikkat çeken Altındağ, "Bir ay önce neredeyse kuruma noktasına gelen Gediz Nehri, şu anda eski görünümüne kavuşmaya başladı. Bu bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde barajlarımıza da su girişi başladı. Temennimiz, şubat ayının bu şekilde geçmesi ve yağışların nisan-mayıs aylarına kadar devam etmesi. Barajlarımızın dolması, yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında içme suyu, tarım ve diğer ihtiyaçlar için yer altı suları yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle bu yağışlar hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!
Gündem

"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!

Bir dönem "geçilemez" denilen, terör örgütü YPG'nin kalesi haline getirilen Ayn el-Arab, şanlı bir direnişle topa tüfeğe gerek kalmadan terö..
10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti
Gündem

10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti

Antalya–Isparta Karayolu'nda 10 kişinin vefat ettiği kazaya karışan firmanın bir başka otobüsü aynı güzergahta hız yaparken görüntülendi. Gö..
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

İran'ın güçlendirilmiş uranyum rezervini Türkiye'ye transfer edeceği konuşulurken Rusya ani bir kararla harekete geçti. Moskova yönetimi, İr..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!
Gündem

ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, NATO ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı sergilediği tutarsız tutumu yerden yere vurdu. Batı’nın ..
Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar
Gündem

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Şanlıurfa’da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.’yi (..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23