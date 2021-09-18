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Dünya Fransa'dan İngiltere'ye görülmemiş tepki: ABD'nin kölesi oldular
Dünya

Fransa'dan İngiltere'ye görülmemiş tepki: ABD'nin kölesi oldular

Avustralya'nın Fransa ile yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etmesi Avrupa'yı karıştırdı. Fransa'nın AB Bakanı Clement Beaune, "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 15:20:00 -
Fransa'dan İngiltere'ye görülmemiş tepki: ABD'nin kölesi oldular

Pasifik hattında Çin'in yükselen varlığına karşı ABD'nin, İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı, Kuzey Atlantik Paktı'ndaki (NATO) bir diğer müttefik ülke Fransa ile ilişkileri gerdi.

90 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

AUKUS'un duyurulmasının ardından Avustralya ile yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşması rafa kalkan Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. Paris cephesi, ABD Başkanı Joe Biden'ı, selefi Donald Trump gibi davranmakla suçladı.

İngiltere'ye görülmemiş suçlama

ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmasının ardından Fransızların öfkesi dinmiyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.

Kölelik sözleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Fransız bakan, ABD'nin tavrını "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumladı. İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

volkan

yiyin birbirinizi Domuz seviciler...
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