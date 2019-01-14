Fransa'dan Esed açıklaması: Karşı değiliz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in aday olmasına karşı olmadığını söyledi. Le Drian, "Esed aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir” dedi.

Ürdün'e düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Le Drian, görüşmede öncelikli olarak Suriye konusunu ele aldıklarını söyledi.

"Esed aday olacaksa..."

Suriye'de Beşar Esed'in yönetimde kalmasıyla ilgili soruya Le Drian, "Sanırım bunun şartlarını ortaya koydum. Bu, saygın ve şeffaf seçimlerle olabilir. Esed aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir. Bütün Suriyelilerin temsilcilerini seçmek üzere oy kullanması gerekir" şeklinde cevap verdi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

"Önceliğimiz DAEŞ'in kökünü kazımak ve Ortadoğu'nun tam anlamıyla istikrara kavuşması. Bu nedenle Suriye krizine çözüm bulmak için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyen Le Drian, DAEŞ'e karşı savaşın sona ermediğini, örgütün çökertildiğini düşünenlerin yanıldığını kaydetti.