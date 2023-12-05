Fransa'dan Ermenistan'a onlarca zırhlı araç

Fransa, 'gelecekteki olası bir saldırıyı önlemek' için Ermenistan'a 50 adet zırhlı araç gönderiyor. Bir Senato raporuna göre Paris yönetimi, gelecekteki olası bir saldırıyı önlemek amacıyla Erivan'a 'Bastion' olarak isimlendirilen 24 Arquus zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.

Senatörler Hugues Saury ve Helene Conway-Mouret tarafından 2024 Finans Yasası'nın bir parçası olarak yayınlanan rapora göre, bu sayıya 'halihazırda üretimi devam eden aynı tipteki 26 araç daha ilave edilecek'.

Gemiyle Gürcistan'ın Poti Limanı'na gönderilen askeri araçlar buradan demiryolu ile Ermenistan'a ulaştırıldı.

Her biri 12,5 tonluk araçlar 8'i arkada olmak üzere 10 kişi taşıyabiliyor ve 12,7 mm ya da 7,62 mm makineli tüfekle donatılmış durumda.

Zırh esas olarak şarapnel, mayın ve 7,62 mm mühimmata karşı koruma sağlıyor.

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 3 Ekim'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında "savunmasını sağlayabilmesi için" Ermenistan'a askeri teçhizat verilmesine onay vermişti.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise 23 Ekim'de Fransız savunma ve güvenlik şirketi Thales, füze üreticisi MBDA ve Ermenistan arasında bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Le Figaro'nun haberinde yer alan Senato raporunda, Mistral 3 hava savunma sisteminin yanı sıra Ceasar topçu sistemlerinin teslimatının da en kısa sürede raportörler tarafından incelenmesi tavsiyesi yer alıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşlarda Paris, Erivan'ın yanında yer aldı ve Bakü'yü "gerginliği tırmandırmakla" suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ı bırakmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Analistlere göre bu ifade, Paris'in Erivan'a silah desteği sağlayacağı şeklinde algılanmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Ermenistan ve Fransa'nın, bölgedeki silahlanma politikasına son vermesi, bu ülkelerin bölgede barış ve iş birliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerektiğini" söyledi.

AA'nın haberine göre Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa'nın Ermenistan'a saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcı göndermesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın bu adımının bölgedeki durumu gerginleştireceğini belirten Hacızade, şunları kaydetti:

"Ermenistan ve Fransa, bölgedeki silahlanma politikasına son vermeli. Bu ülkelerin, bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerekiyor."

Hacızade, uluslararası topluma, Ermenistan'ı silahlandırmaktan kaçınma, bu tür gayrimeşru faaliyetleri durdurma ve kınama çağırısında bulundu.