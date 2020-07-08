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Dünya

Fransa’dan DAEŞ’e saldırı

Fransız Hava Kuvvetleri, DAEŞ terör örgütü hedeflerinin olduğu Irak'a hava saldırıları düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:57:00 -
Fransa’dan DAEŞ’e saldırı

Fransız savaş uçaklarının DAEŞ’in yeraltı üslerine ağır bir şekilde hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hava saldırıları, Irak askeri operasyonları ile bağlantılı olarak gerçekleştirildi.

Irak Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Irak savaş uçaklarının DAEŞ teröristleri tarafından kullanılan bir araba bomba ve tünelleri yok ettikleri kesin hava saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı'nın Facebook'ta yaptığı açıklamada, “Ordunun hava kuvvetinin kahramanları, Salaheddine Harekâtının liderliğindeki ordu sektörlerine destek sağlarken, bubi tuzağı olan bir aracı yok edip bir tüneli yok edebildi. "DAEŞ terörist çeteleri."

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Yorumlar

Yılmaz

Daişle mücadele için bölgede olmam lazım diyor fırıldak... Sanki Daişin kurucusu hamisi silah vereni kendileri değilmiş gibi... Yersen....
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yücel

Irak puştu egemenliğin hakkında açıklamada bulunmadın, bak fıransa ülkende hava saldırısı düzenledi neredesin hadi açıklama yapsana
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