  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altay’ın havası söndü
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Filipinler'de tayfun! 17 ölü
Gündem Fransa’dan çok konuşulacak Taliban açıklaması
Gündem

Fransa’dan çok konuşulacak Taliban açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan’da yönetimi ele alan Taliban ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 14:01:00 -
Fransa’dan çok konuşulacak Taliban açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan’dan beklenen tahliyelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitmeden önce France 5 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bazı yabancılar ve Afganların ülkeden özgürce ayrılmasını izin vereceklerini ve tüm etnik gruplardan kapsayıcı ve temsili bir hükümetten söz ettiler, ancak yalan söylüyorlar” dedi.

Fransa’nın Taliban hükümetini tanımayı veya bu hükümetle herhangi bir ilişki kurmayı reddettiğini vurgulayan Le Drian, “Taliban’dan harekete geçmesini istiyoruz. Ekonomik nefes alma alanına ve uluslararası ilişkilere ihtiyaçları olacak. Bu onlara kalmış” diye konuştu.

Paris, yaklaşık 3 bin kişiyi ülkeden tahliye etti ve diğerlerinin de ayrılmasını sağlamak için Taliban ile görüşmelerde bulundu.

Le Drian, Afganistan’da birkaç Fransız vatandaşı ve Fransa ile bağlantılı birkaç yüz Afgan kaldığını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay