Fransa’dan çok konuşulacak Taliban açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan’dan beklenen tahliyelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitmeden önce France 5 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bazı yabancılar ve Afganların ülkeden özgürce ayrılmasını izin vereceklerini ve tüm etnik gruplardan kapsayıcı ve temsili bir hükümetten söz ettiler, ancak yalan söylüyorlar” dedi.

Fransa’nın Taliban hükümetini tanımayı veya bu hükümetle herhangi bir ilişki kurmayı reddettiğini vurgulayan Le Drian, “Taliban’dan harekete geçmesini istiyoruz. Ekonomik nefes alma alanına ve uluslararası ilişkilere ihtiyaçları olacak. Bu onlara kalmış” diye konuştu.

Paris, yaklaşık 3 bin kişiyi ülkeden tahliye etti ve diğerlerinin de ayrılmasını sağlamak için Taliban ile görüşmelerde bulundu.

Le Drian, Afganistan’da birkaç Fransız vatandaşı ve Fransa ile bağlantılı birkaç yüz Afgan kaldığını da sözlerine ekledi.