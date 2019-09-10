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Fransa'dan büyük rezalet! İslam'ın kutsalına saldırıyorlar

Almanya’da FETÖ ile iltisaklı isimlerin içerisinde yer aldığı İbn-i Rüşd Goethe Camii’nin açılışı ile başlayan ve İslami değerleri ortadan kaldırmayı amaçlayan ihanet projesi, şimdi de Fransa’ya sıçradı.

10 Eylül 2019 Salı 10:30
Fransa'dan büyük rezalet! İslam'ın kutsalına saldırıyorlar

Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay, Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar ve erkeklerin yer aldığı bir cemaate namaz kıldırarak büyük bir skandala imza attı. AFP muhabiri, kiralanan bir odada yapılan ibadet sırasında kadınlar ve erkeklerin karışık saf tuttuğunu, kadın imamların aralarında başörtülülerin de olduğu gruba başları açık halde imamlık yaptığını aktardı.

Müslümanlar tepkili

İbadet sırasında kayda alınan görüntülerde Kur’an-ı Kerim’in seccadelerin üzerine konduğu görüldü. Le Parisien’e konuşan Monsinay, "Aydınlanmış İslam’ın Sesi" adlı bir hareket başlattıklarını belirtirken, Janadin ise "Modernitenin başarısını benimsemiş bir Fransız İslam’ını inşa etmeye katkı sunuyoruz" dedi. Ilımlı İslam adı altında İslami değerleri hedef alan skandala ülkedeki Müslümanlardan sert tepki geldi. Sosyal medyadan uygulamayı eleştiren Fransa’daki Müslümanlar, iki kadının İslami değerlere saldırdığını savundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:30
  1. Aydın
  2. Fransa
  3. Müslümanlar

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