Fransa'dan açıklama: Endişeliyiz
Fransa, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeli olduğunu bildirdi.
Fransa, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeli olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) yönelik saldırılar ve sahadaki her türlü şiddetin güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeli olan Fransa'nın, tüm tarafları gerginlikleri azaltmak için azami itidal ve sorumluluk göstermeye çağırdığı belirtildi.