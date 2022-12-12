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Dünya Fransa'dan açıklama: Endişeliyiz
Dünya

Fransa'dan açıklama: Endişeliyiz

Fransa, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeli olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 21:12:00 -
Fransa'dan açıklama: Endişeliyiz

Fransa, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) yönelik saldırılar ve sahadaki her türlü şiddetin güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeli olan Fransa'nın, tüm tarafları gerginlikleri azaltmak için azami itidal ve sorumluluk göstermeye çağırdığı belirtildi.

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