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Fransa'daki patlamanın bilançosu belli oldu

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada ikisi itfaiye eri olmak üzere 4 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını açıkladı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:58
Fransa'daki patlamanın bilançosu belli oldu

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkentteki patlamaya ilişkin açıklamasında, "Patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı." dedi.

Patlamanın ardından ilk açıklamasında "bilançonun ağır göründüğünü" söyleyen Castaner, yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu kaydetmişti.

Paris'te 9. bölgede sabah bir fırında önce yangın çıkmış, ardından da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamanın fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açtığı görülmüştü. Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilirken, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevre binalar ve oteller de yangının büyümesi ya da başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:58
  1. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
  2. paris patlama

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