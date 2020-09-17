Fransa'daki koronavirüs vaka sayıları patladı

Koronavirüsle mücadelede zor zamanlar geçiren Fransa'da toplam vaka sayısı 415 bin 481'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha virüs tespit edildiği açıklandı.

Ölü sayısı 31 bin 95 oldu

Fransa'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 90 bin 335 olarak açıklanırken; ülkedeki toplam can kaybının da 31 bin 95 olduğu bildirildi.

Fransa'da koronavirüs vaka sayıları son 2 haftadır hızla artıyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Fransız yetkililerin bazı önlemler almayı planladığı da iddia ediliyor.