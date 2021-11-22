Fransa’daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere ‘Umut’ oldu

Fransa’nın Strazburg Obernai bölgesinde yaşayan Sultan Çiğli’nin liderliğinde Satı Özbel, Aynur Güzle, Hatice Demir, Hatice Yücel, Kıymet Elma, Hanım Güzle, Meral Ecel, Nimet Akçay, İrfaniye Apal ve Gülizar Bektaş isimli kadınlar kendi aralarında panayır düzenleyerek 6 bin 300 euro topladılar. Kadınlar bu parayı İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a engelli vatandaşlar için akülü araç alınarak dağıtılması amacıyla teslim etti.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban da toplanan 6 bin 300 euro’yu teslim aldığını, başka söz veren bağışçıların da olduğunu söyledi. Çoban, toplanan paralar 30 bin euro’ya ulaştığında bir tır 80-85 adet aralığında akülü aracın Hollanda’dan getirilerek ihtiyacı olan engelli bireylere dağıtılacağını söyleyerek, Sultan Çiğli önderliğinde Obernai şehrinde yaşayan Emirdağ’lı kadınlara teşekkür etti.