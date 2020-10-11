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Aktüel Fransa’da Zidane dahil 90 sporcudan spor salonlarının kapatılmasına tepki
Aktüel

Fransa’da Zidane dahil 90 sporcudan spor salonlarının kapatılmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:48:49 -
Fransa’da Zidane dahil 90 sporcudan spor salonlarının kapatılmasına tepki

PARİS (AA) - Fransa’da Real Madrid Teknik Direktörü ve eski futbolcu Zinedine Zidane’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Zidane, atlet Stephane Diagana, tenisçi Alize Cornet gibi tanınmış simaların da içlerinde olduğu 90 sporcu Journal du Dimanche dergisinde yayımladıkları açık mektupta, Kovid-19 önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasını kınadı.

Çok dayıda doktor ve sağlık çalışanının da destek verdiği mektupta, salgın sürecinde spor salonlarının haksız şekilde kapatıldığı belirtildi.

Mektupta, salgının ciddiyetinin farkında olunduğu ancak spor salonlarının kapatılması kararının talihsiz sonuçları olan hatalı, kaygı uyandırıcı mesajlar verdiği kaydedildi.

- Düzenli fiziksel ve spor aktiviteleri salgından koruyor

Alınan önlemler altında, spor salonları gibi yerlerde yapılan fiziksel aktivitelerin risk oluşturduğuna dair bilimsel veri olmadığı aktarılan mektupta, buralardan virüs yayıldığına dair bir veri de bulunmadığı ifade edildi.

Mektupta, aksine düzenli fiziksel ve spor aktivitesinde bulunan kişilerin salgından daha az etkilendiği vurgulandı.

Fransa’da, başkent Paris’in yanı sıra maksimum alarm durumundaki Rouen, Bordeaux, Lille, Lyon ve Aix-Marseille kentlerinde spor salonları ve yüzme havuzları Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılmıştı.

Başkent Paris dahil birçok şehirde sporseverler ile restoran ve bar sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

- Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısı

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 32 bin 684'e ulaştı.




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