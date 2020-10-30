Fransa’da zaman ayarlı provokasyon

DEAŞ sonrası YPG’ye sahip çıkan Fransa dün şüphe uyandıran yeni saldırılara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta provokatör bir öğretmenin şüpheli şekilde öldürülmesi sonrası İslam’a ve Müslümanlara saldırmaya başlayan Fransa’daki dünkü olaylarda yine provokasyon şüphesi ağır bastı.



Ülkede erken saatlerde Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü. Fransız yetkililer, Nice’teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıklarken 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis tarafından vurularak yaralı yakalanan saldırgan hastaneye nakledildi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, saldırganın yaralandıktan sonra bir keç kez “Allahu Ekber” diye bağırdığını iddia ederek, olayı yine Müslamanlara yıkmaya ve ırkçı politikalarının ne kadar haklı olduğunu göstermeye çalıştı.



İkinci bir saldırı yaşandı



Bu saldırıdan saatler sonra Avignon şehrinde de aklı dengesi bozuk bir saldırgan, silahla polis aracını ve insanları tehdit ederken vurularak öldürüldü. Öte yandan Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunda bir güvenlik görevlisine bçakla saldırıda bulunuldu.