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Dünya Fransa’da zaman ayarlı provokasyon
Dünya

Fransa’da zaman ayarlı provokasyon

Ortadoğu’da ABD gibi önce DEAŞ’ın kuruluşuna destek verip sonrasında bölgeye girmek için savaş açan Fransa, beslediği teröristlerce vurulmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:15:00 -
Fransa’da zaman ayarlı provokasyon

DEAŞ sonrası YPG’ye sahip çıkan Fransa dün şüphe uyandıran yeni saldırılara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta provokatör bir öğretmenin şüpheli şekilde öldürülmesi sonrası İslam’a ve Müslümanlara saldırmaya başlayan Fransa’daki dünkü olaylarda yine provokasyon şüphesi ağır bastı.

Ülkede erken saatlerde Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü. Fransız yetkililer, Nice’teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıklarken 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis tarafından vurularak yaralı yakalanan saldırgan hastaneye nakledildi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, saldırganın yaralandıktan sonra bir keç kez “Allahu Ekber” diye bağırdığını iddia ederek, olayı yine Müslamanlara yıkmaya ve ırkçı politikalarının ne kadar haklı olduğunu göstermeye çalıştı.

İkinci bir saldırı yaşandı

Bu saldırıdan saatler sonra Avignon şehrinde de aklı dengesi bozuk bir saldırgan, silahla polis aracını ve insanları tehdit ederken vurularak öldürüldü. Öte yandan Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunda bir güvenlik görevlisine bçakla saldırıda bulunuldu.

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