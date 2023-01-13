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Dünya Fransa’da yüksek lisans öğrencileri ödevlerini bakın kime yaptırmış! Benzerlik fark edilince ortaya çıktı
Dünya

Fransa’da yüksek lisans öğrencileri ödevlerini bakın kime yaptırmış! Benzerlik fark edilince ortaya çıktı

Fransa’nın Lyon kentinde bazı yüksek lisans öğrencilerinin, ödevlerini yapay zeka programı ChatGPT’ye yaptırdıkları anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:51:00 -
Fransa’da yüksek lisans öğrencileri ödevlerini bakın kime yaptırmış! Benzerlik fark edilince ortaya çıktı

Fransa’nın Lyon kentinde bazı yüksek lisans öğrencilerinin, ödevlerini yapay zeka programı ChatGPT’ye yaptırdıkları anlaşıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lyon 1 Üniversitesi Engellilik Bilimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Stephane Bonvallet, geçen yıl aralık ayında 14 yüksek lisans öğrencisine "Avrupa'da engellilik alanında medikal yaklaşımlar" üzerine makale ödevi verdi.

Bonvallet, gelen ödevlerin metinlerinin kelime sayısı, söz dizimi, dil bilgisi ve anlatımında benzerlik olduğunu fark etti. Konuyu araştıran Bonvallet, öğrencilerin yarısının makalelerini yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yazdırdığını ortaya çıkardı.

Öğrencilerden biri, sınıfın en az yarısının bu uygulama aracılığıyla ödevlerini yaptırdığını itiraf etti.

Uygulamanın yasak olduğuna ilişkin yönetmelik bulunmaması nedeniyle Bonvallet, öğrencilerine geçer not vermek zorunda kaldı.

Yapay zeka kullanımının gelecek dönemde eğitim sektörü için endişe verici olduğuna işaret eden Bonvallet, "Bir yapay zekanın yüksek lisans ödevi yapacağını düşünemezdim." dedi.

 

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