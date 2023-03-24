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Dünya Fransa'da yine olay yine olay! Belediye binası ateşe verildi...
Dünya

Fransa'da yine olay yine olay! Belediye binası ateşe verildi...

Yeniakit Publisher
2023-03-24 11:57:00 - 2023-03-24 12:03:35

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde Bordeaux Belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen protestolarda 457 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde Bordeaux Belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen protestolarda 457 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Fransız sendikalarına göre dün akşam ülke genelindeki protestolara yaklaşık 3.5 milyon, polise göre ise 1 milyondan fazla kişi katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux şehrinde belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Ülke genelinde 457 kişiye gözaltı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti.

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