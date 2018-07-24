Fransa'da yaşayan gurbetçi Türkiye'de feci şekilde can verdi
Fransa'dan yaşayan Ali Başıbüyük, eşiyle birlikte yaz tatili geçirmek için geldiği Türkiye'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.24 Temmuz 2018 Salı 15:05
Fransa'dan tatil için Türkiye'ye gelen Ali Başıbüyük, kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu öldü. Kazada, Başıbüyük'ün eşi Sultan Başıbüyük ise yaralandı.
EKİPLER 'DUR' İHTARINDA BULUNDU
Kaza, TEM Otoyolu'nda Tarsus ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiindeki bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi. Yol uygulaması yapan trafik ekipleri, Pozantı yönünden Tarsus yönüne giden Kadir Bodur yönetimindeki çekici plakası 32 DJ 111, dorse plakası ise 32 FB 039 plakalı TIR'a dur ihtarında bulundu.
YOLUN SAĞINA YANAŞAN TIR'A ÇARPTI
Yavaşlayıp, yolun sağına doğru yanaşan TIR'a, Ali Başıbüyük yönetimindeki BC 946 NZ Fransa plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Başıbüyük öldü, yanındaki eşi Sultan Başıbüyük ise yaralandı.
Yaralı Sultan Başıbüyük, çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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