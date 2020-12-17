  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Fransa'da vaka sayısı yükselişe geçti! 2 milyondan fazla kişi...
Sağlık

Fransa'da vaka sayısı yükselişe geçti! 2 milyondan fazla kişi...

Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Fransa'da koronavirüs vaka sayısı toplam 2 milyon 409 bin 62’ye yükselirken can kaybı 59 bin 361 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 01:03:00 -
Fransa'da vaka sayısı yükselişe geçti! 2 milyondan fazla kişi...

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 615 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62’ye yükseldi.

Vaka sayıları yükselişe geçti

Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 409 bin 62’ye ulaştığı bildirildi.

Can kaybı 59 bin 361 oldu

Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 361’e yükseldi. Ülke genelinde bin 205’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 979 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa’da bir buçuk ay süren kapsamlı sokağa çıkma yasağının ardından düşmesi beklenen vaka sayısının tekrar arttığı gözlemlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokak ortasında silahlar konuştu! Uzman çavuş yaralandı
Yerel

Sokak ortasında silahlar konuştu! Uzman çavuş yaralandı

Mardin'de sokak ortasında akrabalar birbirine girdi. Çıkan silahlı kavgada 1'i uzman çavuş olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Çin Halk Radyosu: Destek olarak bize güç veren Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüdü'
Dünya

Çin Halk Radyosu: Destek olarak bize güç veren Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüdü'

Çin Halk Radyosu tarafından yapılan bir haberde, Türkiye tarafından yapılan malzeme yardımının Çin'in koronavirüsle mücadelesine büyük deste..
Rus isim ‘Ankara unutmaz’ dedi ve açıkladı: Türkiye'ye karşı her yola başvuracaklar
Dünya

Rus isim ‘Ankara unutmaz’ dedi ve açıkladı: Türkiye'ye karşı her yola başvuracaklar

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı dünyasının Türkiye'nin ken..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay