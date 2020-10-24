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Dünya Fransa'da vaka sayıları patladı
Dünya

Fransa'da vaka sayıları patladı

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 bin 422 vaka kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:17:00 -
Fransa'da vaka sayıları patladı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür günlük koronavirüs vaka sayılarında en yüksek seviyede artış görüldü.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 422 artışla 1 milyon 86 bin 497'ye çıktı. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 34 bin 645'e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 11 bin 713 kişiden 1772'sinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 16'ya çıktı.

Fransa'da, dün 42 bin 32, önceki gün ise 41 bin 622 kişiye koronavirüs tanısı konulmuştu.

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