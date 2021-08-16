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Dünya Fransa'da vaka sayıları düşüyor
Dünya

Fransa'da vaka sayıları düşüyor

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:53:00 -
Fransa'da vaka sayıları düşüyor

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 829 artışla 6 milyon 476 bin 864'e yükseldi.

Son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybetmesiyle, can kaybı sayısı 112 bin 798'e çıktı.

Hastanelerde 1908'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 151 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,5'e geriledi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 46 milyon 494 bin 384'e ulaştı, 39 milyon 417 bin 418 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Ülkede, 81 milyon 500 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

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