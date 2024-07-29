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Dünya Fransa'da ''turuncu'' alarm verildi
Dünya

Fransa'da ''turuncu'' alarm verildi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 20:25:00 -
Fransa'da ''turuncu'' alarm verildi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle güney ve orta kesimlerdeki 41 vilayette 'turuncu' alarm verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'a göre, 100 yılın ardından olimpiyatların düzenlendiği ülkede sıcak hava dalgası etkili oluyor.

Güney ve orta kesimlerde yer alan 41 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Meteo-France, sıcaklık uyarısı verilen vilayet sayısının Indre, Nievre, Saone-et-Loire ve Jura'nın eklenmesiyle yarın 45'e yükselebileceğini bildirdi.

Hafta başından itibaren 35 ila 38 derecede seyretmesi öngörülen sıcaklıkların 31 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Hava durumu tahminlerinde bu yıl Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı öngörülüyor.
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Bu koşulların Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği gündem olmuş, yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkileri endişe yaratmıştı.

Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen olimpiyat organizasyonuna 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

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