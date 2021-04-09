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Dünya Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!
Dünya

Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!

Fransa'da bir haftada dört kez saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneği hedef aldı. Sokakta bulunan vatandaşların üzerine de yürüyerek terör estiren PKK sempatizanları, terör örgütü sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 00:55:00 - 2021-04-09 01:14:23

Fransa'nın Marignane kentinde yer alan bir Türk derneğine, terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi. Lyon, Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK sempatizanlarının bir haftada 4. saldırısı oldu.

Türk derneğine saldırdılar

Fransa’nın Bouches-du-Rhône bölgesinde yer alan Marignane'de, terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneğine saldırı düzenledi. Yüzleri kapalı yaklaşık 40 kişilik bir gruptan oluşan terör destekçileri, ellerinde taşıdıkları sopalarla dernek lokalinin camlarını kırarak, içeri meşaleler ve çevrede buldukları yabancı maddeleri fırlattı.

 

PKK sloganları attılar

Derneğe düzenledikleri saldırının ardından PKK sloganları atarak grup halinde Marignane sokaklarında terör estiren PKK sempatizanları, sokakta bulunan vatandaşların da üzerine yürüdü. Düzenlenen saldırıda yaşanan tahribatın maddi boyutu ve yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çocuk ve ailelerin gözü önünde derneğe saldıran terör sempatizanlarının saldırı anı ise çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Bir haftada 4. saldırı

Öte yandan son bir haftada içinde Lyon, ardından Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK sempatizanlarının bir haftada 4. saldırısı oldu. PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü Lyon'da düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırmıştı.

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