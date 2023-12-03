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Dünya Fransa'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Fransa'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-12-03 02:10:00 -
Fransa'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. AFP'ye göre, saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Fransa merkezli AFP'ye göre saldırgan yakalanırken, olayın terör eylemi olduğu değerlendiriliyor.

Polis kaynaklarına göre, Fransa doğumlu saldırganın radikal dinci eğilimleri ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden kişi Filipinler asıllı Alman vatandaşı. Paris'teki saldırıda bir İngiliz ile bir Alman da yaralandı." belirtti.

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