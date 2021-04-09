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Dünya Fransa'da terör örgütü PKK destekçilerinden alçak saldırı
Dünya

Fransa'da terör örgütü PKK destekçilerinden alçak saldırı

Terör örgütü PKK destekçileri, Fransa'nın güneyindeki Marignagne semtinde Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup merkezde bulunan 1 kişiyi başından yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:39:00 -
Fransa'da terör örgütü PKK destekçilerinden alçak saldırı

Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Marignagne'de yüzleri maskeli bir grup PKK sempatizanı, 7 Nisan'da yerel saatle 18.00 sularında Türk Kültür Merkezi'nin camlarını kırarak içeriye çeşitli maddeler attı.

1 kişi başından yaralandı

Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, çevreye zarar verdi ve merkezdeki 1 kişiyi başından yaraladı. Saldırıya ilişkin gerekli mercilere ve polise şikayette bulunuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmede, saldırının faillerinin yakalanması ve önlem alınması konusunda beklentilerini dile getireceği öğrenildi.

PKK sempatizanlarının son günlerdeki saldırıları

Birkaç gün önce Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunun binasına havai fişekle saldıran PKK sempatizanları, 5 Nisan'da Strasbourg'da Avrupa Konseyi binasına girmişti.

Fransız polisi, müdahale ettiği PKK yandaşlarının Konsey binasından çıkmalarını sağlamıştı. PKK sempatizanları, Lyon'da da birkaç gün önce Türklere ait bir iş yerine saldırmıştı.

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