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Dünya Fransa'da tehlikeli provokasyon! Müslümanların mescidini hedef aldılar
Dünya

Fransa'da tehlikeli provokasyon! Müslümanların mescidini hedef aldılar

Yeniakit Publisher
2023-12-08 23:34:00 -
Fransa'da tehlikeli provokasyon! Müslümanların mescidini hedef aldılar

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki Guingamp kasabasında bir mescidin giriş kapısına İslam karşıtı yazılar yazıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcılığının, Guingamp'daki mescidin giriş kapısına yazılan İslam karşıtı yazılara ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Kasabadaki Müslümanlarla dayanışma içinde bulunduğunu belirten Darmanin, Fransız topraklarında bu nefret yazılarının yeri olmadığını kaydetti.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, Guingamp Belediye Başkanı Philippe Le Goff, olayı "ırkçı, üzücü ve skandal" olarak niteledi.

Le Goff, bugün bir araya geldiği Müslüman toplumu üyelerine desteğini dile getirdiğini aktardı.

Mescidin üzerindeki yazılar silindi

Guingamp'daki mescitten sorumlu Müslümanların Kültürel Derneğinden yapılan açıklamada, daha önce böyle bir sorun yaşanmadığı ve mescidin girişindeki yazıların hemen silindiği belirtildi.
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