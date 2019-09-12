Fransa'da sular durulmuyor! Macron'un hamlesi işe yaramadı, ülke karıştı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin gündeme oturduğu dönemde emeklilerin maaşına zam yapacağını açıklamıştı. Ancak ülkede reform paketinden kimse memnun değil.

Fransız ulaşım sendikalarına üye çalışanlar hükümetin yapmaya hazırlandığı Emeklilik Reformu'na karşı yarın toplu iş bırakma grevi gerçekleştirilecek. Toplu taşımada sıkıntılar yaşanacak Yapılacak büyük eylem kapsamında, ülke çapında toplu taşımada ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Pazartesi günü de memurlar meydana inecek Toplu taşıma çalışanlarının emeklilik reformuna karşı gerçekleştirecekleri grevin yanı sıra pazartesi günü de avukatlar, doktorlar, hemşireler ve pilotların greve gitmesi bekleniyor. Pazartesi günü gerçekleşecek grevlere paralel olarak başkent Paris’te reform karşıtı bir yürüyüş de düzenlenecek. Saat 13.00’da Opera Meydanı’nda başlayacak yürüyüşe farklı meslek grupların çok sayıda kişinin katılması ön görülüyor. "Emeklilik hakkımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz" Fransız Barolar birliği yürüyüşe Fransa genelindeki tüm baroların katılım göstereceğini belirtirken Ulusal Pilotlar Sendikası’ndan da yürüyüşe destek verilerek, ‘emeklilik haklarının çalınmasına izin verilmeyeceği’ yönünde açıklama yapıldı. Bununla birlikte, Serbest Doktorlar Birliği, hükümetin kendilerini dinlememesi ve emeklilik reformunda ısrar etmesi halinde “tamamen iş durdurmaya” hazır oldukları bildirdi.

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