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Dünya Fransa'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 278 can kaybı
Dünya

Fransa'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 278 can kaybı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 31 bin 978'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:05:00 -
Fransa'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 278 can kaybı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 929 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 505 bin 875'e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 278 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı sayısı ise 61 bin 978'e yükseldi. Ülke genelinde bin 148'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 644 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

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