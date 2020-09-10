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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi

Salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:48:43 -
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 843 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 843 artışla 353 bin 944’e yükseldi. Hastanelerde 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 813'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 615'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 96 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 218 artışla 88 bin 742 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e yükseldi. Ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın salgına ilişkin alınacak yeni kararları açıklaması bekleniyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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