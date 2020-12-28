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Sağlık Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 koronavirüs vakası
Sağlık

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 koronavirüs vakası

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:20:00 -
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 koronavirüs vakası

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 sebebi ile son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 62 bin 746'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 822 artışla 2 milyon 559 bin 686'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 659'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 653 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı 223 artışla 189 bin 941'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,9'a geriledi.

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