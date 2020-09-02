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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:25:25 -
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 17 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar artışa geçti.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 17 artışla 293 bin 24'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 686'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 446'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 632 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 86 bin 712 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Son bir haftada 1 milyondan fazla test yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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